وزيرا خارجية مصر والسودان يجتمعان بالقاهرة الخميس.





القاهرة 5 فبراير2018 (وال) - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

أمس الأحد إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة

بالبلدين سيجتمعون في القاهرة يوم الخميس لبحث العلاقات الثنائية

والتنسيق بشأن قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان ”القاهرة

سوف تستضيف يوم الخميس القادم اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي

جهازي المخابرات بمصر والسودان لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.

وأضاف أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين

رئيسي جهازي المخابرات ويليه مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية.

وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان استدعت الخرطوم

على أثره سفيرها في القاهرة الشهر الماضي للتشاور بسبب نزاع البلدين على

مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وخلافات بشأن استخدام مياه نهر النيل.

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