قافلةٌ طبية تُسيرُها لجنةُ القوافل إلى مدينة هون .





مصراتة 5 فبراير 2018 ( وال ) .. نظم مستشفى مصراتة المركزي

قافلةٌ طبية لمدينة هون ضمت أطباءُ الأنفِ والأذنِ والحنجرة بالتنسيقٍ مع

لجنة القوافل الطبية بوزارة الصحة.

حيث اجرى اخصائيو الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات والتخدير كشوفات

طبية على 150 حالة .. إضافةً إلى إجراء 21 عملية جراحية؛ بمستشفى

العافية .

وقام اعضاء القافلة الطبية بتوفير معداتٍ ومستلزماتٍ طبية؛ وتشغيل

غرفتي عمليات كانتا متوقفتين؛ وتشغيل جهاز المناظير بمستشفى العافية بهون

. كما قام الفريق الطبي أضافة إلى الكشوفات الطبية والعمليات

الجراحية؛ بإجراء عمليات استئصالِ اللوزتين؛ والكي بالليزر؛ والأنف؛

والمناظير؛ والجيوب الأنفية؛ تم إجراؤها على مدى 13 ساعة يومياً خلال

يومين؛ لمواطنين بمختلف الأعمار؛ ويقطنون في نطاق بلدية الجفرة.

وأوضح رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف أبورقبة" : ان الفريق الطبي

التابع لمستشفى مصراتة المركزي قدم خدمات طبية جيدة لاهالي مدينة الجفرة

وضواحيها .

وأضاف ان القسم بمستشفى مصراته اجرى عمليات زراعة قوقعة الأذن؛ ويستعد

لإنشاء أول مركز متخصص في ليبيا لتأهيل الأطفال الذين أجريت لهم عمليات

الزراعة؛ إلى جانب افتتاح فصولِ دراسية خاصة بهم ومناهج دراسية أيضاً.

كما شهد القسم تطور كثيراً من ناحية التشخيص والعلاج أيضاً وإجرائه

للجراحات الدقيقة؛ كجراحة المناظير والجيوب الأنفية وجراحات الأذن

الدقيقة .

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