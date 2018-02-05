المفوضية العليا للانتخابات تنظم محاضرة حول كيفية التسجيل للأشخاص
ذوي الإعاقة السمعية.
الإثنين ، 05- 02- 2018 - 10:56:00
طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - نظّمت المفوضية الوطنية العليا
للانتخابات بالتعاون مع منظمة أيفس، محاضرة توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة
السمعية،حول كيفية التسجيل بسجل الناخبين.
واشاد المدير العام للمفوضية " سعيد القصبي " ، في كلمة خلال اللقاء
بالتواصل الإيجابي ما بين المفوضية والأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل تعزيز
مشاركتهم في عملية التسجيل وتذليل المعوقات التي قد تعترضهم.
ومن جانبه قدم " عبد الرؤوف شنب " ، من وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
بالمفوضية، عرضاً مرئياً حول كيفية التسجيل، والاتصال بالرقم المخصص
للاشخاص ذوي الإعاقة السمعية والذي استحدثته المفوضية للرد بلغة الإشارة
على استفساراتهم بمركز الاتصالات والمساعدة .
وفي ذات السياق، قدمت السيدة جميلة شقلابو عرضاً توضيحياً تناول قاموس
المصطلحات الانتخابية بلغة الإشارة، وبعض المفاهيم المتعلقة بالانتخابات
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