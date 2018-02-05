المفوضية العليا للانتخابات تنظم محاضرة حول كيفية التسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - نظّمت المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات بالتعاون مع منظمة أيفس، محاضرة توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة

السمعية،حول كيفية التسجيل بسجل الناخبين.

واشاد المدير العام للمفوضية " سعيد القصبي " ، في كلمة خلال اللقاء

بالتواصل الإيجابي ما بين المفوضية والأشخاص ذوي الإعاقة في سبيل تعزيز

مشاركتهم في عملية التسجيل وتذليل المعوقات التي قد تعترضهم.

ومن جانبه قدم " عبد الرؤوف شنب " ، من وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

بالمفوضية، عرضاً مرئياً حول كيفية التسجيل، والاتصال بالرقم المخصص

للاشخاص ذوي الإعاقة السمعية والذي استحدثته المفوضية للرد بلغة الإشارة

على استفساراتهم بمركز الاتصالات والمساعدة .

وفي ذات السياق، قدمت السيدة جميلة شقلابو عرضاً توضيحياً تناول قاموس

المصطلحات الانتخابية بلغة الإشارة، وبعض المفاهيم المتعلقة بالانتخابات

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