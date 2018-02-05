شركة البريقة لتسويق النفط تواصل حملات التفتيش وتشديد الرقابة على موزعي الغاز .





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط

أن فرق التفتيش التابعة لمكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة لتسويق

النفط تواصل مهامها بشكل يومي من خلال حملات التفتيش وتشديد الرقابة على

موزعي الغاز لضمان عدم بيع الإسطوانات للسوق السوداء والمضاربة بأسعارها

وإفتعال أزمة في الغاز .

وطمأنت شركة البريقة في بيان لها نشرته اليوم الأثنين على صفحتها

الرسمية المواطنين بتوفر غاز الطهي في جميع مستودعات الشركة .

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