الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تنظم دورة التدريبية مع مركز تويوتا.





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - انطلقت يوم أمس بمركز تايوتا

للتدريب بطرابلس الدورة التدريبية لخريجي الهيئة الوطنية للتعليم التقني

والفني وذلك مساهمة من شركة تويوتا في دعم خريجي الهيئة تقنيا وفنيا.

وحضر انطلاق الدورة التدريبية التي ستتواصل على مدى ثلاثة اشهر

"الدكتور علي السائح" رئيس لجنة إدارة الهيئة/المكلف و"الدكتور مفيد

النمري" مدير إدارة المعاهد التقنية العليا وعدد من مدراء الادارات

والاقسام والمهتمين بالتدريب التقني والفني .

وأكد "الأستاذ طارق أبوسورية" مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة ..

حرص الهيئة من خلال إداراتها ومكاتبها وأقسامها المختلفة على أن ينال

طلابها وخريجيها مواقع متقدمة لاسيما في التدريب مع شركات عالمية متخصصة

كشركة التويوتا .. وتعاون الشركات التقنية والفنية مع الهيئة ماهو إلا

دلاله على جودة مخرجات الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية

المتوسطة.

ومن جانبه أكد "الدكتور أبوعجيلة علي ميرة" مدير مكتب التفتيش وضمان

الجودة بأن مثل هذه الأنشطة التي قام بها المكتب تعتبر من صميم المبادئ

الأساسية التي ارتكزت عليها فلسفة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات

التعليمية والتقنية .

...( وال ) ...