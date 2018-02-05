اجتماع موسع لمناقشة التكنولوجيا الحديثة والحماية من المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث النفطي.





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - بحث الاجتماع الموسع الذي عقد في

قاعة الاجتماعات بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الحماية من المخاطر

البيئية الناتجة عن التلوث النفطي و ما توصلت اليه التقنية العالمية

الحديثة في معالجة المياه المصاحبة .

ترأس الاجتماع مدير عام الادارة العامة للصحة والسلامة والبيئة

والأمن والتنمية الْمستدامة باْلمؤسسة الوطنية للنفط "خالد بوخطوة عن

طريق الدائرة المغلقة من مدينة البريقة .

وحضر الاجتماع مدراء المكاتب وإدارات الصحة والسلامة والبيئة

والأمن والتنمية المستدامة بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ومعهد

الليبي للنفط و مديرادارة التسويق الدولي بائتلاف شركة اجاز "لي أجيان

زاهو " وأخصائي الملوثات البيئية بالشركة" زِيهوا أسوِي "،

وأكد بوخطوة خلال هذا الاجتماع على أهمية التواصل بين المؤسسة

اْلوطنية للنفط،والشركات التابعة لها مع الشركات الصينية المتخصصة في

المجالات العلمية ذات الصلة المباشرة بـالحماية من المخاطر البيئية

الناجمة عن التلوث النفطي، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال .

وقدم ممثلون شركات (أجاز) عرضا متخصصا لأهم ما توصلت إليه

التكنولوجيا الحديثة في المجالات البيئية الناتجة عن التلوث النفطي وطرق

الحماية منها.

.وأكد ممثلون ائتلاف شركات (أجاز) حرصهم واستعداده التام للتعاون مع

المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في هذه المجالات .

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