نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الأثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

*السماءً مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة من

حين لاخر على مناطق متفرقة هذا اليوم .

*الريح براني يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته مابين(05 - 20) عقدة .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر .

* البحر خفيف الموج .

* درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة.



- الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.

*السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الخليج مع إحتمال بسيط

لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم .

* الريح شلوق ويكون برانى يوم الغد سرعته ما بين(10-20) عقدة .

* إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25)متر.

* البحر خفيف الموج .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة إلى متوسطة .

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