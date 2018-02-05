نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .الإثنين ، 05-02-2018 - 10:28:00



طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الأثنين وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
*السماءً مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة من
حين لاخر على مناطق متفرقة هذا اليوم .
*الريح براني يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته مابين(05 - 20) عقدة .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر .
* البحر خفيف الموج .
* درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة.

- الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.
*السماءً قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الخليج مع إحتمال بسيط
لسقوط أمطار خفيفة هذا اليوم .
* الريح شلوق ويكون برانى يوم الغد سرعته ما بين(10-20) عقدة .
* إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25)متر.
* البحر خفيف الموج .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة إلى متوسطة .
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