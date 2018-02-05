إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم تناقش مع كلية الفنون والإعلام آلية التعاون المشترك في مجال التأهيل والتدريب .





طرابلس 5 فبراير 2018 (وال ) - ناقشت إدارة الموارد البشرية بوزارة

التعليم مع كلية الفنون والإعلام آلية التعاون المشترك في مجال التأهيل

والتدريب لموظفي الإعلام التابعين للمكاتب والإدارات بالوزارة.

وأفادت وزارة التعليم عبر موقعها أن الاجتماع ضم مدير إدارة

الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة "أمال لابه" وعميد كلية الفنون

والإعلام بجامعة طرابلس الدكتور "عبد الكريم كرير " ومدير المركز

الإعلامي بالكلية الدكتور "خالد غلام" .

كما تناول الاجتماع بالنقاش آلية التعاون في مجال التدريب والتأهيل

لموظفي الإعلام التابعين للمكاتب والإدارات بالوزارة .

وأوضحت مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة "أمال لابه" بأنه

تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع المختبر الإعلامي بالكلية في

المشاركة في عدد من الدورات التأهيلية التي يشرف على إقامتها المختبر

الإعلامي والتي ستشمل الصحافة الاستقصائية ودورات لإعداد الصحفي الشامل

خلال الفترة المقبلة .

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