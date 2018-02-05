الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الإثنين ، 05- 02- 2018 - 10:24:00
طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام.
* تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا
مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب إلى صافية واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل
والصباح الباكر على المناطق الساحلية وتكوُن الضباب على بعض مناطق
الدواخل ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة
والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -21) درجة مئوية
وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الغد.
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء مغطاة كليا إلى جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من
مساء يوم الغد ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط أحيانا يوم الغد مثيرة للأتربة والغبار خاصة على سهل بنغازي
، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-23) درجة مئوية ، وتسجل
ارتفاعا يوم الغد حيث ستصل إلى (29) درجة على جالو وراس لانوف. .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء مغطاة كليا إلى جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من يوم
الغد على (غات-اوباري-سبها-مرزق-القطرون والجفرة) بينما تكون صافية على
غدامس ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-30) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا
اليوم (22) درجة على مناطق الجفرة - غدامس والحمادة.
* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-30) درجة مئوية.
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