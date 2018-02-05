الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

* تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خاصة يوم الغد على أغلب مناطق ليبيا

مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب إلى صافية واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل

والصباح الباكر على المناطق الساحلية وتكوُن الضباب على بعض مناطق

الدواخل ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة

والمعتدلة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -21) درجة مئوية

وتسجل ارتفاعا بسيطا يوم الغد.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة كليا إلى جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من

مساء يوم الغد ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تنشط أحيانا يوم الغد مثيرة للأتربة والغبار خاصة على سهل بنغازي

، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-23) درجة مئوية ، وتسجل

ارتفاعا يوم الغد حيث ستصل إلى (29) درجة على جالو وراس لانوف. .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء مغطاة كليا إلى جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من يوم

الغد على (غات-اوباري-سبها-مرزق-القطرون والجفرة) بينما تكون صافية على

غدامس ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-30) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا

اليوم (22) درجة على مناطق الجفرة - غدامس والحمادة.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-30) درجة مئوية.

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