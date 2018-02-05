وزارة التعليم تنظم ورشة عمل حول المفاضلة وواقع نتائج الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2016م.





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - تنظم وزارة التعليم يوم الغد

الثلاثاء حلقة نقاش حول المفاضلة وواقع نتائج الشهادة الثانوية العامة

للعام الدراسي 2017/2016م.

وسيشارك في حلقة النقاش التي ستعقد على تمام الساعة التاسعة صباحاً

بفندق المهاري حشد من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا

والخبراء والمفتشيين التربويين ومدراء المدارس والمعلمين والمهتمين

بالعملية التعليمية والشأن التعليمي.

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