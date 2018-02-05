فرصة جديدة صعبة لميركل لتشكيل حكومة ائتلافية بعد تمديد المفاوضات .





برلين 5 فبراير 2018 ( وال ) - تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا

ميركل اليوم جولة جديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية ، بعد ان

فشلت امس في إنهاء مفاوضات صعبة مع الاشتراكيين الديمقراطيين وتقرر إجراء

جولة جديدة اليوم.

وكان الجانبان باشرا المحادثات مطلع يناير الماضي، واتفقا على ضرورة

التوصل إلى اتفاق امس الأحد حيث لا تزال المحادثات تصطدم بنقطتين

أساسيتين للاشتراكيين الديمقراطيين، إصلاح نظام الضمان الصحي، وعقود

العمل لمدد محددة.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم

ينجح فيها أي حزب بالحصول على الأغلبية، يسعى المحافظون إلى إيجاد حلول

لمسائل الصحة والبيت الأوروبي والتقاعد لإقناع الاشتراكيين الديمقراطيين

المترددين بتجديد الائتلاف الكبير الذي يعرف باسم "غروكو".

وتبدو بداية الأسبوع المقبل بمثابة مهلة أخيرة مع نفاد صبر الألمان

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انتخابات سبتمبر التشريعية التي لم ينجح

فيها أي حزب بالحصول على الأغلبية .