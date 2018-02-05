مدينة أوجلة تدخل خدمة ( موبي كاش ) الجديدة التي اطلقها مصرف الوحدة لزبائنه بأوجلة والمدن الليبية كافة .





اوجلة 5- فبراير 2018 ( وال ) - عُقد ببلدية أوجلة إجتماع موسع تم

خلاله متابعة حل ازمة السيولة بالمصارف وتعريف واطلاع التجار ورجال

الاعمال بأوجلة على خدمة ( موبي كاش ) الجديدة التي اطلقها مصرف الوحدة

لزبائنه بكافة فروعه.



وضم الاجتماع عميد بلدية أوجلة " السنوسي الفضيل " ومديرفرع مصرف

الوحدة بأوجلة " فوزي الطاهوري" و عدد من التجار ورجال الاعمال بالمدينة

ومساعد مدير ادارة الفروع لشؤون خليج السدرة ورأس لانوف عبدالسلام غيث

ومساعد قسم الخدمات الالكترونية بإدارة البطاقات مالك العريبي .. وأوضح مسؤول التسويق بإدارة مصرف الوحدة " أحمد التركي" ان مدينة

أوجلة هي ثاني مدينة تعمل بها الخدمة بعد مدينة بنغازي و الخدمة الجديدة

ستكون نقلة نوعية للتجار والمواطنين بأوجلة والمدن الليبية كافة .. حيث

ستسمح بنقل وتحويل الاموال وخدمة الايذاعات بالهاتف النقال والاستفسار عن

الحساب وطلب كروت الدفع المسبق ايضاً وان الخدمة ستجعل المصرف وخدماته

بين يدي الزبون عن طريق الهاتف النقال .

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