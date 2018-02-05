المؤشر نيكي الياباني يتكبد أكبر خسارة منذ الانتخابات الأمريكية .





طوكيو5 فبراير 2018 ( وال ) - سجل المؤشر نيكي الياباني هبوطا حادا في

تعاملات يوم الاثنين مع تضرر الأسهم من مخاوف من أن التضخم في الولايات

المتحدة ربما يكتسب زخما أخيرا.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 2.5 بالمئة ليغلق عند 22682.08 نقطة في أكبر

انخفاض يومي له منذ التاسع من نوفمبر 2016 عندما هوى 5.4 بالمئة بعد

فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كما كان هذا أقل مستوى إغلاق في أكثر من سبعة أسابيع، ونزل المؤشر عن

متوسط 50 يوما للمرة الأولى منذ سبتمبر .

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 1823.74 نقطة متخليا عن

جميع مكاسبه تقريبا منذ بداية العام وكانت الأسهم الصغيرة الأكثر تضررا.

وهبط نحو 93 بالمئة من الأسهم بينما ارتفع خمسة بالمئة فقط منها ومن

بينها سهما شركتي سوني وهوندا موتور اللتين أعلنتا نتائج أعمال قوية يوم

الجمعة.