بجهود مشتركة بين المصرف المركزي والمدار الجديد نجاح المرحلة الأولى من مشروع الدفع الإلكتروني “خدمة سداد” .





طرابلس 5 فبراير 2018 ( وال ) - بفضل الجهود المشتركة بين مصرف ليبيا

المركزي وشركة المدار الجديد انتهت بنجاح المرحلة الأولى من مشروع الدفع

الإلكتروني "خدمة سداد" وجاري البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا

المشروع الخدمي .

وأفاد رئيس اللجنة العليا للدفع بالهاتف المحمول رئيس مجلس ادارة

شركة المدار الجديد مهندس " عبدالخالق حسن بن عاشور" ان المرحلة الاولى

من المحفظة الرقمية بمشروع الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال انتهت

بنجاح .

وأضاف رئيس اللجنة أن الشركة ستشرع قريبا في تنفيذ المرحلة الثانية

من مشروع الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال متمثله في تنفيذ باقي اجزاء

المحفظة الرقمية وما يليها من بناء نظام التسويات لعملية الدفع عبر

الهاتف النقال والربط مع المصارف التجارية .

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