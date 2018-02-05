بلدية طرابلس المركز‏ تنفذ طريق فشلوم .الإثنين ، 05-02-2018 - 08:54:00

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طرابلس 5 فبراير 2018م ( وال ) ... يواصل المجلس البلدي طرابلس
المركز استكمال تنفيذ مراحل مشروع تعبيد شارع المصلى بمحلة فشلوم تحت
اشراف بلدية طرابلس المركز ودعم وتمويل شركة ليبيانا للهاتف المحمول .
حيث قامت الشركة المنفذة يوم أمس بوضع مادة الإسفلت وجاري العمل علي
تعبيد بقية الشارع وذلك تنفيداً للمرحلة النهائية لاستكمال هذه الطريق
الحيوية لاهالي منطقة فشلوم .
ويذكر ان عمداء بلديات طرابلس الكبرى عقدوا اجتماع موسع خلال الايام
الماضية خصص لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بهذه البلديات
بقطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والمياه والصرف الصحى والخدمات
العامة.
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