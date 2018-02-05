بلدية طرابلس المركز‏ تنفذ طريق فشلوم .

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طرابلس 5 فبراير 2018م ( وال ) ... يواصل المجلس البلدي طرابلس

المركز استكمال تنفيذ مراحل مشروع تعبيد شارع المصلى بمحلة فشلوم تحت

اشراف بلدية طرابلس المركز ودعم وتمويل شركة ليبيانا للهاتف المحمول .

حيث قامت الشركة المنفذة يوم أمس بوضع مادة الإسفلت وجاري العمل علي

تعبيد بقية الشارع وذلك تنفيداً للمرحلة النهائية لاستكمال هذه الطريق

الحيوية لاهالي منطقة فشلوم .

ويذكر ان عمداء بلديات طرابلس الكبرى عقدوا اجتماع موسع خلال الايام

الماضية خصص لمناقشة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بهذه البلديات

بقطاعات الصحة والتعليم والمواصلات والمياه والصرف الصحى والخدمات

العامة.

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