اليوم الاثنين مباريات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم .





طرابلس 05 فبراير 2018 (وال)- تجرى اليوم الاثنين أربع مباريات ضمن

منافسات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة

القدم للموسم الرياضي 2017-2018، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات

بالاتحاد الليبي لكرة القدم .

وستجرى المباريات المقررة في الملاعب والمواعيد التالية :.

- النصر × الصداقة .. ملعب غريان الساعة 15:00 .

- القرضابية × أبوسليم .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة 15:00 .

- أبي الأشهر × المستقبل .. ملعب الزاوية الساعة 15:00 .

- الاتحاد × الشموع .. ملعب ترهونة البلدي الساعة 15:00 .

وأسفرت نتائج مباريات الدور الـ64 التي أقيمت أيام الأربعاء والخميس

والسبت عن تأهل الفرق التالية إلى الدور الـ 32 وهي :

- فريق خليج سرت عن المجموعة الأولى التي تضم أندية الاتحادات الفرعية

(طبرق- الجبل الأخضر- بنغازي- خليج سرت).

- الاتحاد المصراتي، اليرموك، المجد، المحلة، أمل ترهونة، رفيق، الوحدة،

والترسانة، عن المجموعة الثانية التي تضم أندية الاتحادات الفرعية

(مصراتة- طرابلس- المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية).

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