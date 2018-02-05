اليوم الاثنين مباريات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 لكأس ليبيا لكرة القدم .الإثنين ، 05-02-2018 - 08:43:00



طرابلس 05 فبراير 2018 (وال)- تجرى اليوم الاثنين أربع مباريات ضمن
منافسات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة
القدم للموسم الرياضي 2017-2018، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات
بالاتحاد الليبي لكرة القدم .
وستجرى المباريات المقررة في الملاعب والمواعيد التالية :.
- النصر × الصداقة .. ملعب غريان الساعة 15:00 .
- القرضابية × أبوسليم .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة 15:00 .
- أبي الأشهر × المستقبل .. ملعب الزاوية الساعة 15:00 .
- الاتحاد × الشموع .. ملعب ترهونة البلدي الساعة 15:00 .
وأسفرت نتائج مباريات الدور الـ64 التي أقيمت أيام الأربعاء والخميس
والسبت عن تأهل الفرق التالية إلى الدور الـ 32 وهي :
- فريق خليج سرت عن المجموعة الأولى التي تضم أندية الاتحادات الفرعية
(طبرق- الجبل الأخضر- بنغازي- خليج سرت).
- الاتحاد المصراتي، اليرموك، المجد، المحلة، أمل ترهونة، رفيق، الوحدة،
والترسانة، عن المجموعة الثانية التي تضم أندية الاتحادات الفرعية
(مصراتة- طرابلس- المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية).
...(وال)..

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