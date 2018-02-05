قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين، وتستدعي آخر من بيت لحم.





بيت لحم 5 فبراير2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، ثلاثة فتية من بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمقابلة

مخابراتها.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الثلاثة،

بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضاف المصدر، ان تلك القوات داهمت في نفس البلدة منزل فلسطيني آخر وسلمت

نجله البالغ من العمر (15 عاما) ، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع

مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم .

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