جدول مباريات الجولة الثانية (إياب) للدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 04 فبراير 2018 (وال)- أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم جدول مباريات الجولة الثانية (إياب) ضمن مسابقة الدوري

الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018 .

وستقام المباريات المقررة لفرق المجموعات الأربع حسب الملاعب

والمواعيد على النحو التالي :-

* السبت 10 فبراير 2018 .

- الأهلي بنغازي × الهلال .. ملعب شهداء بنينا الساعة 16:30 (المجموعة

الأولى) .

* الاثنين 12 فبراير.

- التعاون × الأنوار .. ملعب شهداء بنينا الساعة الرابعة مساء (المجموعة

الأولى) .

- القرضابية × النجمة .. ملعب سبها البلدي الساعة الثالثة مساء (المجموعة

الأولى) .

* السبت 17 فبراير.

- الأندلس × شباب الجبل .. ملعب امساعد الساعة الثانية والنصف مساء

(المجموعة الثانية).

-الترسانة × الأولمبي .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة الثالثة مساء

(المجموعة الثالثة).

* الأحد 18 فبراير.

- الأخضر × النصر .. ملعب شيخ الشهداء الساعة الثالثة مساء (المجموعة

الثانية) .

- الشط × السويحلي .. ملعب الأكاديمية بجنزور الساعة الثالثة مساء

(المجموعة الثالثة).

* الثلاثاء 20 فبراير.

- الوحدة × رفيق .. ملعب طرابلس الدولي الساعة الثالثة مساء ( المجموعة

الرابعة).

- الخمس × أبي الأشهر .. ملعب ترهونة البلدي الساعة الثالثة مساء

(المجموعة الرابعة).

* الخميس 22 فبراير.

- الأهلي طرابلس × المدينة .. ملعب طرابلس الدولي الساعة الثالثة مساء

(المجموعة الرابعة).

وقررت لجنة تنظيم المسابقات تأجيل مباراة فريقي خليج سرت والتحدي في

المجموعة الثانية، ومباراة فريقي الاتحاد المصراتي والاتحاد في (المجموعة

الثالثة) المدرجتين ضمن جدول الجولة الثانية إلى موعد سيحدد لاحقا. ...(وال)...