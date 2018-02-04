الاتحاد والأهلي طرابلس في قمة مباريات دوري الكرة الطائرة غدا الاثنين.





طرابلس 04 فبراير 2018 (وال)- تحتضن القاعة الكبرى للألعاب بالمدينة

الرياضية بطرابلس غدا الاثنين على تمام الساعة الثالثة مساء قمة مباريات

الجولة الثامنة من دوري الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2017-2018، والتي

تجمع فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، بدون حضور الجمهور.

يدخل فريق الاتحاد هذه المباراة برصيد 15 نقطة في المركز الثاني،

ويحتاج للفوز باللقاء أو الظفر بنتيجة شوطين، بينما يدخل فريق الأهلي

طرابلس برصيد 11 نقطة في المركز الثالث وتنقصه مباراة واحدة، ويحتاج

للفوز بنتيجة (3-0) أو (3-1) من الأشواط.

وأكد رئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس " وجدي القمبري " أن

المباراة تكتسي أهمية كبيرة للفريقين من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى

الدور السداسي.



وكانت خمسة فرق قد ضمنت تأهلها إلى الدور السداسي أو مرحلة التتويج

باللقب، وهي الأهلي بنغازي والنصر والسويحلي والاتحاد المصراتي والجزيرة.

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