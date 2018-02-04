تقرير أممي يؤكد وصول 3 آلاف لاجئ من جنوب السودان إلى السودان, الخرطوم 3 فبراير 2018 (وال ) - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وصول 3 آلاف لاجئ من جنوب السودان خلال النصف الأول من الشهر الماضي.



وقال المكتب في تقريره إن مفوضية الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ

جديد خلال العام الحالي ، موضحًا أن غالبية اللاجئين وصلوا إلى ولايات

جنوب دارفور "1118لاجئًا" ، وشرق دارفور "958 لاجئًا" ، فيما وصلت البقية

إلى ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان.

وذكر التقرير أن عدد اللاجئين الذين وصلوا السودان في العام 2017 بلغ 195

ألفًا و599" ، لافتًا الأنتباه إلى أن هناك مصادر أخرى تقدر عدد اللاجئين

الجنوبيين في السودان بحوالي مليون و 300 ألف لاجئ، لكن البيانات تتطلب

التحقق.