تقرير أممي يؤكد وصول 3 آلاف لاجئ من جنوب السودان إلى السودان, الخرطوم 3 فبراير 2018 (وال ) - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وصول 3 آلاف لاجئ من جنوب السودان خلال النصف الأول من الشهر الماضي.الأحد ، 04-02-2018 - 17:52:00


وقال المكتب في تقريره إن مفوضية الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ
جديد خلال العام الحالي ، موضحًا أن غالبية اللاجئين وصلوا إلى ولايات
جنوب دارفور "1118لاجئًا" ، وشرق دارفور "958 لاجئًا" ، فيما وصلت البقية
إلى ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان.
وذكر التقرير أن عدد اللاجئين الذين وصلوا السودان في العام 2017 بلغ 195
ألفًا و599" ، لافتًا الأنتباه إلى أن هناك مصادر أخرى تقدر عدد اللاجئين
الجنوبيين في السودان بحوالي مليون و 300 ألف لاجئ، لكن البيانات تتطلب
التحقق.

الأكثر قراءة في وال

بدء المؤتمر الإعلامي الأول للترويج لبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك.
سيالة" : ليبيا لايجب ان تتحمل وزر مشكلة الهجرة غير الشرعية وحدها ويجب ان يساعدها الافارقة والاوروبيين .
وزير شؤون الكونغوليين في الخارج :ماشاهدته في ليبيا مختلف تماما عما تروج له وسائل الاعلام

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا