أمريكا تعزز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية واشنطن 03 فبراير 2018م (وال) - كشفت وثيقة خاصة بالسياسة النووية نًشرت الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية الآخذة ف



وقالت الوثيقة التي تعرف باسم (مراجعة الموقف النووي) إن ”استراتيجيتنا

ستضمن إدراك روسيا أن أي استخدام للأسلحة النووية، مهما كان محدودا، غير

مقبول“.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المبرر المنطقي لبناء قدرات نووية جديدة هي أن

روسيا ترى حاليا أن الموقف والقدرات النووية للولايات المتحدة قاصرة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام

الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية

المنخفضة.

وقال المسؤولون إنه على المدى البعيد سيطور الجيش الأمريكي أيضا صاروخ

كروز جديدا مزودا برأس حربية نووية ويُطلق من البحر.

وأضافوا أن الصاروخ قد تكون قوته التدميرية أقل ولكن لم يتم اتخاذ

قرار وأن تطويره سيستغرق فترة تصل إلى عشر سنوات.

وقال جريج ويفر نائب مدير القدرات الاستراتيجية بالبنتاجون إن الولايات

المتحدة ستكون على استعداد للحد من تطوير هذا الصاروخ إذا قامت روسيا

”بمعالجة الخلل في القوات النووية غير الاستراتيجية“.

وأضاف أن أصعب مهمة بالنسبة لمن يعملون على هذه المراجعة هي محاولة

معالجة الهوة بين الأسلحة النووية غير الاستراتيجية الروسية والأمريكية.

ويقول البنتاجون إن روسيا تملك مخزونا من الأسلحة النووية غير

الاستراتيجية يبلغ 200 سلاح. وتملك الولايات المتحدة بضع مئات من الأسلحة

الفعالة ذات القوة التدميرية المنخفضة في أوروبا.