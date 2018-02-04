الصين تنتقد الموقف النووي الجديد للولايات المتحدة.





بكين 4 فبراير 2018 (وال)- أبدت الصين اليوم الأحد معارضتها لما يعرف

باسم "مراجعة الموقف النووي للولايات المتحدة" الذي تسعى واشنطن من خلاله

لتعزيز قدراتها النووية، وتعتبر فيه البلد الآسيوي تهديدا بسبب تزايد

تسليحها الذري.

وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن هذا التقرير الذي أعده البنتاجون بالتعاون

مع وزارتي الخارجية والطاقة، مليء بالتكهنات حول نوايا الصين لتطوير

أسلحتها الذرية ويبالغ في اعتباره لتعزيز القدرات النووية للبلد الآسيوي

بأنه تهديد.

وقال الناطق باسم الدفاع، رين جووكيانج "نأمل أن تفهم الولايات المتحدة

بشكل صحيح النوايا الاستراتيجية للصين وأن تعتمد رؤية عادلة بشأن مفهوم

الدفاع القومي والتطور العسكري للصين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء

الصينية (شينخوا).

وفي هذا السياق، دعا المتحدث واشنطن للتخلي عن "عقلية الحرب الباردة"

وتحمل مسؤوليتها "الرئيسية" فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية.

وبمراجعة موقفها النووي، تسعى الولايات المتحدة لتعزيز استراتيجيتها

للدفاع النووي دون زيادة ترساناتها الذرية الحالية، والتي انخفضت بنسبة

85% على مدار العقد الأخير.

وتأتي هذه السياسة الجديدة للدفاع النووي بالتزامن مع "استراتيجية الدفاع

القومي" الجديدة التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للكونجرس في

19 يناير/كانون ثان الماضي، وتركز على مواجهة قوى تعتبرها واشنطن تهديدا

مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.