بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في قبرص .





نيقوسيا 4 فبراير2018 (وال): بدأت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

القبرصية اليوم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد بين الحالي نيكوس

أناستاسيادس ومنافسه، ستافروس مالاس، المرشح المدعوم من اليسار الذي يخوض

السباق الرئاسي للمرة للثانية.

وفي الجولة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي، حصل أناستاسيادس على

35.50% من الأصوات مقابل 30.25% لمالاس، وهو مرشح مستقل .

ولا تشير استطلاعات الرأي الأخيرة لمرشح أوفر حظا من الآخر للفوز في هذه

الجولة، على عكس الاستطلاعات الأولى التي تنبأت بحصول الرئيس الحالي على

أعلى نسبة من الأصوات.