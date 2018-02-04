زيادة إنتاج مصر من الغاز 1.الأحد ، 04-02-2018 - 17:10:00

6 مليار قدم مكعبة في 2017.

القاهرة 4 فبراير 2018 (وال) - ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي
إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعبة
حاليا.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأحد إن زيادة الإنتاج جاءت
بفضل ”حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر“.
وأصاف الملا أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي " سيتجاوز ستة مليارات قدم
مكعبة قبل نهاية هذا العام“.
وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في 2015 ويحوى احتياطات تقدر
بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.

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