ميركل تتوقع محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف.





برلين 4 فبراير 2018 (وال) - أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

اليوم الأحد إنه لم يتضح بعد متى سيتمكن المحافظون من استكمال محادثات

تشكيل الائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين وتوقعت أن تكون المفاوضات

صعبة.

وقالت ميركل قبل أن تتوجه للمحادثات ”نجتمع هنا اليوم للجولة الحاسمة من

المفاوضات. لا يمكن الآن تحديد كم من الوقت ستستغرق - كان هناك عمل

تمهيدي جيد أمس لكن ما زالت هناك قضايا مهمة يتعين حلها“.

وتابعت ”أدخل هذه المحادثات بنوايا طيبة لكنني أتوقع أن نواجه مفاوضات

صعبة في جلسة اليوم“.

ويسعى الطرفان لإبرام اتفاق بحلول نهاية اليوم لتجديد الائتلاف الذي يحكم

البلاد منذ 2013 .