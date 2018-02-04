اختتام المسابقة القرآنية والدورة الثانية في مبادئ الخط بمسجد القبطان بطرابلس.



طرابلس 4 فبراير 2018 (وال) - اختتمت مساء أمس بمسجد القبطان بمدينة

طرابلس فعاليات المسابقة السنوية الثالثة لحفظ القرآن الكريم والدورة

الثانية في مبادئ الخط العربي .

وتم في الحفل الختامي للمسابقة القرآنية التي أشرف عليها عدد من

المشايخ والوعاظ ومدرسي القرآن الكريم بالمسجد ، توزيع الصحائف على

الطلبة المتفوقين في حفظ القرآن الكريم وتكريم الاوائل في مبادئ الخط

العربي بمنحهم شهائد تقدير وجوائز رمزية تشجيعا لهؤلاء الطلبة .

وأوضح الشيخ " محمد الشريف" أحد القائمين على المسابقة القرآنية

بمسجد القبطان ، أن هذه المسابقة تقام سنويا خلال العام الدراسي وتهدف

الى تحفيز الطلبة المجتهدين وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتدريس علومه

.

وأضاف الشريف أن هذه المسابقة التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي استهدفت

طلبة الابتدائي والاعدادي والثانوي حيث تم تسليم شهائد التقدير للاوائل

في دورة الخط والصحائف السنوية لأولياء امور الطلبة المتسابقين حتى يتسنى

لهم التعرف على مدى استيعاب ابنائهم لمستوى التحفيظ الذي وصلوا اليه .

وأثنى الشيخ " محمد الشريف " على الجهود التي بذلت من قبل المشايخ

والكتاب بالمسجد في تعليم القرآن وتدريس علومه ، وبالحرص على تشجيع

أولياء الأمور لأبنائهم على استمرارية الاقبال على تعلم القرآن وحفظه .

..( وال )..