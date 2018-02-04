مصادر صينية : ( 4 ) قتلى و ( 6 ) مصابين في انفجار بمصنع
كيماويات بالصين .
الأحد ، 04- 02- 2018 - 15:46:00
بكين 4 فبراير 2018 ( وال )- لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون في
انفجار بمصنع كيماويات في مقاطعة " شاندونج " شرقي الصين .
ونقلت مصادر اعلامية صينية اليوم عن السلطات المحلية أن الحادث وقع
امس أثناء أعمال صيانة للمصنع الذي اعتقل مالكه ، وجاري التحقيق في أسباب
الانفجار.
واشارت المصادر إلى أن قطاع الصناعة في الصين يشهد الكثير من الحوادث
رغم القواعد التي يتم فرضها.
وفي عام 2015 شهدت مدينة " تيانجين " شمالي البلاد أحد أكثر الحوادث
مأساوية بالاعوام الأخيرة حيث وقع انفجار في ميناء حاويات خلف 170 قتيلا
على الأقل .
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