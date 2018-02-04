المركز العربي للتدريب يختتم الدورة التدريبية في مجال " التخطيط الإستراتيجي الشخصي " .





طرابلس 4 فبراير 2018 (وال) - اختتمت بصالة التدريب ببلدية طرابلس

المركز دورة تدريبية مجانية في مجال " التخطيط الإستراتيجي الشخصي "

تحت إشراف ورعاية عضو المجلس البلدي طرابلس ورئيس لجنة المرأة الدكتورة

" انعام التركي ".

وقد استهدفت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع المركز العربي للتدريب ، عدد

من الموظفات بديوان المجلس البلدي طرابلس وعدد من العاملين بقطاعات عامة

وخاصة .

وفي نهاية الدورة تم توزيع وتسليم شهادات معتمدة من الأكاديمية الدولية

للتدريب والتطوير القيادي .

وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الخطط التدريبية وبناء وتأهيل الكوادر

النسائية في المجالات الفنية والمهنية اللازمة للنهوض بالمستوي الفكري.



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