المركز العربي للتدريب يختتم الدورة التدريبية في مجال " التخطيط
الإستراتيجي الشخصي " .
الأحد ، 04- 02- 2018 - 15:03:00
طرابلس 4 فبراير 2018 (وال) - اختتمت بصالة التدريب ببلدية طرابلس
المركز دورة تدريبية مجانية في مجال " التخطيط الإستراتيجي الشخصي "
تحت إشراف ورعاية عضو المجلس البلدي طرابلس ورئيس لجنة المرأة الدكتورة
" انعام التركي ".
وقد استهدفت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع المركز العربي للتدريب ، عدد
من الموظفات بديوان المجلس البلدي طرابلس وعدد من العاملين بقطاعات عامة
وخاصة .
وفي نهاية الدورة تم توزيع وتسليم شهادات معتمدة من الأكاديمية الدولية
للتدريب والتطوير القيادي .
وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الخطط التدريبية وبناء وتأهيل الكوادر
النسائية في المجالات الفنية والمهنية اللازمة للنهوض بالمستوي الفكري.
...( وال ) ...