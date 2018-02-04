المركز العربي للتدريب يختتم الدورة التدريبية في مجال " التخطيط الإستراتيجي الشخصي " .الأحد ، 04-02-2018 - 15:03:00



طرابلس 4 فبراير 2018 (وال) - اختتمت بصالة التدريب ببلدية طرابلس
المركز دورة تدريبية مجانية في مجال " التخطيط الإستراتيجي الشخصي "
تحت إشراف ورعاية عضو المجلس البلدي طرابلس ورئيس لجنة المرأة الدكتورة
" انعام التركي ".
وقد استهدفت الدورة التي أقيمت بالتعاون مع المركز العربي للتدريب ، عدد
من الموظفات بديوان المجلس البلدي طرابلس وعدد من العاملين بقطاعات عامة
وخاصة .
وفي نهاية الدورة تم توزيع وتسليم شهادات معتمدة من الأكاديمية الدولية
للتدريب والتطوير القيادي .
وتأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الخطط التدريبية وبناء وتأهيل الكوادر
النسائية في المجالات الفنية والمهنية اللازمة للنهوض بالمستوي الفكري.

...( وال ) ...

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