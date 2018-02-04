الإنتهاء من إصلاح العطل بالكابل الكهربائي الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء السكنية بمدينة اجدابيا.







طرابلس 4 فبراير 2018 (وال) - ذكرت الشركة العامة للكهرباء أنه تم

الإنتهاء من إصلاح العطل بالكابل الكهربائي الذي تسبب في انقطاع التيار

الكهربائي على بعض الأحياء السكنية شمال مدينة اجدابيا نتيجة قطع الكابل

الرئيس مما أسفر عن إظلام كامل في المنطقة مساء أمس السبت .

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية أن عملية اصلاح

الكابل استمرت طيلة الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تمت عملية الاصلاح

بجهود فرقتي صيانة الكابلات واختبارات الكوابل الكهربائية وقسم التشغيل

بدائرة توزيع اجدابيا وبتعاون أهالي المنطقة الذين قدموا كافة الخدمات

ومساندة الفرق العاملة بالدائرة .

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