مصادرامنية : مقتل 3 وإصابة 6 في تفجير بسيناء المصرية.





القاهرة 4 فبراير 2018 (وال) - أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل " 3 " جنود

بينهم مدني وأصيب ستة آخرين اليوم الأحد في تفجير عبوة ناسفة استهدفت

حافلة تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء

المصرية.

وقالت ذات المصادر إن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتجت عن تطاير

الشظايا.

وينشط في المحافظة المحافة المصرية المذكور متشددون بايعوا تنظيم داعش

الارهابي في نوفمبرمن العام 2014.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 19 ينايرالماضي إن ما يربو على 12

ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المتشددين منذ عام 2014.

وتقول المصادر الأمنية إن مئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي

تزايدت منذ انتفاضة 2011 وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج شمال سيناء

واستهدف بعضها كنائس في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في السنوات القليلة الماضية في حملة

بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.

...( وال ) ...