وزير التموين: احتياطي مصر من السكر يكفي حتى منتصف مايو القادم .





القاهرة 4 فبراير 2018 (وال) - أعلن وزير التموين المصري " على المصيلحي

" اليوم الأحد أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف

مايو القادم.

وأضاف في بيان له إن مصر رفعت سعر شراء قصب السكر من الفلاحين إلى 720

جنيها (40.61 دولار) من 620 جنيها سابقا.

تتوقع مصر إنتاج نحو مليون طن من السكر من القصب في الموسم الحالي الذي

يبدأ في يناير كانون الثاني وينتهي في مايو أيار.

تنتج مصر أيضا 1.3 مليون طن من السكر من البنجر سنويا ويبلغ استهلاكها

حوالي ثلاثة ملايين طن في السنة. وتلبى البلاد الفرق بمزيج من واردات

القطاعين العام والخاص.

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