اغلاق مخابز ومقاهي بمدينة طرابلس .





طرابلس 04 فبراير 2018 ( وال ) .. اغلق جهاز الحرس البلدي

ببلدية طرابلس المركز عدداً من المخابز والمقاهي ومصانع المرطبات

لمخالفتها اجراءات الصحة والسلامة واستخدامها لمواد منتهية الصلاحية في

صناعة الخبز والخبيز .

وأعلنت بلدية طرابلس عبر موقعها اليوم الأحد : أن الأجهزة المختصة

القائمة على الحملة التفتيشية اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد

المخالفين وتحرير المخالفات بشأنهم ، وإيقاف النشاط للبعض منهم حرصاً على

الصحة العامة ، حيث تم ضبط واغلاق عدد من المخابز لمخالفتها القوانين

والتشريعات المحافظة على صحة وسلامة المواطنين .

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