اغلاق مخابز ومقاهي بمدينة طرابلس .الأحد ، 04-02-2018 - 12:51:00



طرابلس 04 فبراير 2018 ( وال ) .. اغلق جهاز الحرس البلدي
ببلدية طرابلس المركز عدداً من المخابز والمقاهي ومصانع المرطبات
لمخالفتها اجراءات الصحة والسلامة واستخدامها لمواد منتهية الصلاحية في
صناعة الخبز والخبيز .
وأعلنت بلدية طرابلس عبر موقعها اليوم الأحد : أن الأجهزة المختصة
القائمة على الحملة التفتيشية اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد
المخالفين وتحرير المخالفات بشأنهم ، وإيقاف النشاط للبعض منهم حرصاً على
الصحة العامة ، حيث تم ضبط واغلاق عدد من المخابز لمخالفتها القوانين
والتشريعات المحافظة على صحة وسلامة المواطنين .
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