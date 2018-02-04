مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول شحنة سجائر.الأحد ، 04-02-2018 - 12:37:00



طرابلس 04 فبراير 2018 (وال) - اعلن مركز الرقابة على الاغذية
والادوية رفضه دخول" 3000 " طرد سجائر يحمل العلامة التجارية _Royal
_AMERICAN LEGEND .
وأوضح المركز في بيانه الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على
نسخة منه اليوم إن اسباب الرفض عدم مطابقة للمواصفات الليبية القياسية
رقم 611بند 6-10 لعام 2008 بشأن البيانات التوضيحية والتحذير العام من
التدخين وأيضا لعدم توافق مستندات الشحنة مع العينة بخصوص بلد المنشأ.
... وال ...

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