مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض دخول شحنة سجائر.





طرابلس 04 فبراير 2018 (وال) - اعلن مركز الرقابة على الاغذية

والادوية رفضه دخول" 3000 " طرد سجائر يحمل العلامة التجارية _Royal

_AMERICAN LEGEND .

وأوضح المركز في بيانه الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على

نسخة منه اليوم إن اسباب الرفض عدم مطابقة للمواصفات الليبية القياسية

رقم 611بند 6-10 لعام 2008 بشأن البيانات التوضيحية والتحذير العام من

التدخين وأيضا لعدم توافق مستندات الشحنة مع العينة بخصوص بلد المنشأ.

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