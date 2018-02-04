تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى يصدر بيان بشأن الالتزام بتطبيق اتفاق عودة أهالي تاورغاء .



طرابلس 04 فبراير 2018 (وال) - أكد تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى انه

يتابع عن كثب تطبيق اتفاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم وفقاً لما تم

الاتفاق عليه مسبقاً بين طرفي الاتفاق وبرعاية المجلس الرئاسي .

وشدد تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى في بيان له تحصلت وكالة الانباء

الليبية على نسخة منه على مبدأ احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات .وأكد التجمع في بيانه دعمه المطلق لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وحقه في

التنقل والإقامة في أرضه كيفما شاء وعلى وحدة التراب الليبي والمصالحة

ونبذ التفرقة والجهوية والعنصرية .

ودعا أطراف الاتفاق الذين حظوا برعاية المجلس الرئاسي وبدعم من الشعب

الليبي إلى احترام هذا الاتفاق وتطبيق كافة بنوده والتأكيد على الجدول

الزمني والمواعيد المحددة فيه والتي كانت برضا الطرفين.

كما طالب التجمع الأطراف المعرقلة للاتفاق والرافضة لعودة أهالي وسكان

مدينة تاورغاء لديارهم أن يلتزموا بتطبيق الاتفاق وأن يحترموا موقعيه وأن

يحكموا صوت العقل .

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