آلية العمل والتعاون بين جامعة طرابلس ووزارة التعليم لتجميع وإعداد قاعدة بيانات للسيدات العاملات بقطاع التعليم.





طرابلس 4 فبراير 2018 ( وال ) - بحثت مديرة مكتب دعم وتمكين المراة

بوزارة التعليم "أمال المالطي" خلال اجتماعها مع عميد كلية العلوم

بجامعة طرابلس الدكتور "على العجيلي" آلية العمل والتعاون بين المكتب

وقسم الإحصاء بالكلية في تجميع وإعداد قاعدة بيانات للسيدات العاملات

بقطاع التعليم.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بكلية العلوم بحضور رؤساء الأقسام

بمكتب دعم وتمكين المرأة، ورئيس قسم الإحصاء وعدد من اعضاء هيئة التدريس

بقسم الإحصاء ومكتب التعاون الدولي بالجامعة مناقشة الصعاب والعراقيل

التي تواجه عمل المرأة بالقطاع ووضع الحلول المناسبة لها.

وأوضحت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة"أمال المالطي" في

تصريح للموقع بأن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين المكتب وكلية العلوم

قسم الإحصاء في مشروع الاستبيان الذي يعكف قسم الرصد والدراسات بالمكتب

حاليا العمل عليه من أجل تكوين قاعدة بيانات تهدف إلى تجميع كل البيانات

التي تخص السيدات العاملات بالقطاع (جامعة طرابلس ) منوهة إلى أنه من

خلال تعاون كافة الجهات سيتم إعداد قاعدة بيانات كاملة تكون نواة صحيحه

تستند عليها الوزارة وذلك من أجل دعم المرأة وزيادة تمكينها من تولي

المناصب القيادية في قطاع التعليم والإستفادة من خبرة المرأة ذات المعرفة

العلمية والإدارية .

وأوضحت (أمال المالطي") أن الهدف من هذا الاجتماع التعاون في هذا

الشأن والاستفادة من قسم الإحصاء بكلية العلوم بجامعة طرابلس في إعداد

البيانات ومعرفة السيدات أعضاء هيئة تدريس والمتعاونين والإداريين ،

لافتة إلى أن تعاون قسم الإحصاء بالكلية العلوم يساهم بشكل كبير في تجميع

هذه البيانات للسيدات بجامعة طرابلس .

وأضافت "المالطي" بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تقديم مقترح بين

الجانبين بشأن عقد ورشة عمل للمشروع والخروج بتحديد آلية عمل أدق وتصميم

للاستبيان بالخصوص خلال الفترة القادمة ...

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