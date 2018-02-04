اختتام المرحلة الاولي من برنامج تأهيل طلبة المعاهد لسوق العمل ببنغازي.الأحد ، 04-02-2018 - 11:58:00



بنغازي 4 فبراير 2018 ( وال ) - اختتمت المرحلة الاولي من برنامج
تأهيل طلبة المعاهد لسوق العمل ببلدية بنغازي الذي تشرف عليه إدارة
الموارد البشرية بالبلدية .
وأوضحت الادارة لمراسل وكالة الانباء ببنغازي ان الدورة التدريبية
"للرفع المساحي" قد اختتمت في الأول من فبراير الجاري بمقر معهد ابن
الهيثم للمهن الهندسية والإنشاءات العامة وان دورات تدريبية لباقي
المعاهد الواقعة في نطاق البلدية سبتم تنفيذها قريبا.
... ( وال بنغازى)...

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