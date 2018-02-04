تخريج الدفعة الخامسة من المتدربات على الصناعات التقليدية صبراتة.





صبراته 4 فبراير 2018م ( وال ) أقيم ببلدية صبراتة حفل تخريج الدفعة

الخامسة من المتدربات على الصناعات التقليدية في مجال الحياكة والتطريز

والمشغولات اليدوية والصوف بمراقبة الصناعة فرع صبراتة .

وتلقت المتدربات خلال هذه الدورة دروسا ومحاضرات وتطبيقات عملية في

مجال الحياكة والتطريز والمشغولات اليدوية .

وتخللت حفل التخرج الذي حضره مراقب الصناعة ومدير مكتب الموارد

البشرية والادارية بالقطاع افتتاح معرض للمشغولات اليدوية والملابس التي

تم صناعتها خلال الدورة التدريبية .

كما تم خلال الحفل تكريم المشاركات في الدورة التدريبية .

ويأتي هذا البرنامج في إطار خلق فرص اقتصادية للنساء للاستفادة من

قدراتهن كمصدر إضافي للدخل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسرة

الليبية وتحفيزهم بإقامة معرض تسويقي بدعوة نخبة من رجال الاعمال وتحديد

مدى الاستفادة من هذه الدورة التدريبية .

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