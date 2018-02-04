إصابة ستة مهاجرين جراء اطلاق النارعليهم وسط ايطاليا .الأحد ، 04-02-2018 - 11:06:00


روما4 فبراير2018( وال) - القت الشرطة الايطالية القبض على رجل فتح
النارعلى مهاجرين أفارقة في مدينة ماتشيراتا بوسط إيطاليا أمس السبت مما
ادى الى اصابة ستة مهاجرين في هجوم قالت الشرطة إن له دوافع عرقية.
وأوضحت أن المشتبه به رجل ايطالي يبلغ من العمر " 18 " عاما، كان يلف
علم إيطاليا على كتفيه عندما ألقت الشرطة المسلحة القبض عليه.
وجاء إطلاق النار بعد أيام من اعتقال مهاجر نيجيري فيما يتعلق بمقتل
شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما عثر على جثتها مقطعة ومخبأة في
حقيبتين قرب ماتشيراتا.
..( وال )...

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