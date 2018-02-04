النائب أحمد معيتيق يتفقد أعمال الصيانة والنظافة لطريق الشط بمدينة طرابلس .



طرابلس 4 فبراير 2018م ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق" رفقة وزير الحكم المحلي "بداد قنصو" يوم أمس بجولة تفقدية

لأعمال الصيانة والنظافة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة التابعة

لوزارة الحكم المحلي وشركة الكهرباء والإنارة لطريق الشط بالعاصمة طرابلس

.

وأفادت ‏إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء‏ أن النائب

"معيتيق" أطلع على أعمال الصيانة للمواقع بطريق الشط وإزالة الاتربة

المتراكمة والمخلفات والقمامة وكل ما يعيق المنظر الحسن لهذا الطريق

الحيوي. وأشاد النائب ( معيتيق ) بالمجهودات التي تمت من أجل تحسين واظهار

جماليات مدخل المدينة وازالة المخلفات وصيانة أعمدة الكهرباء والمواقع

ونافورة جزيرة الميناء .

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