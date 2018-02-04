الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأحد ، 04- 02- 2018 - 10:53:00
طرابلس 4 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
*ملخص عام...
مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مع انخفاض لدرجات
الحرارة على مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي
مناطق ليبيا . .
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة مهيأة لسقوط أمطار
خفبفة ومتفرقة حتى صباح يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير حتى
الخمس ، وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق
الساحلية ، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية بعد ظهر اليوم مما يسبب
في انعدام الرؤية الافقية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة
إلى معتدلة السرعة وتكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه ،
ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (13 -18 ) درجة مئوية ، تصل إلى
(21) درجة مئوية على ابونجيم ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين
القادمين .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح
الباكر على راس لانوف ويتكون الضباب على بعض مرتفعات الجبل الاخضر ،
والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
أحيانا اليوم على البطنان وعلى بعض المناطق الداخلية مثيرة للاتربة
والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-24) درجة مئوية وتصل
إلى (27 ) درجة مئوية على جالو والجغبوب .
*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق ، والريــاح
شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس
والحمادة بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق ،
ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (22-27) درجة مئوية ، ولا تتجاوز
( 17) درجة على غدامس والحمادة ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين
القادمين على أغلب المناطق .
*الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26- 29) درجة مئوية .
...( وال )...