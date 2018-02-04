الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 4 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام...

مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة مع انخفاض لدرجات

الحرارة على مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي

مناطق ليبيا . .



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة مهيأة لسقوط أمطار

خفبفة ومتفرقة حتى صباح يوم الغد على الساحل الممتد من راس اجدير حتى

الخمس ، وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق

الساحلية ، وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية بعد ظهر اليوم مما يسبب

في انعدام الرؤية الافقية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة وتكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه ،

ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (13 -18 ) درجة مئوية ، تصل إلى

(21) درجة مئوية على ابونجيم ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين

القادمين .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح

الباكر على راس لانوف ويتكون الضباب على بعض مرتفعات الجبل الاخضر ،

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط

أحيانا اليوم على البطنان وعلى بعض المناطق الداخلية مثيرة للاتربة

والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-24) درجة مئوية وتصل

إلى (27 ) درجة مئوية على جالو والجغبوب .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق ، والريــاح

شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس

والحمادة بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق ،

ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (22-27) درجة مئوية ، ولا تتجاوز

( 17) درجة على غدامس والحمادة ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين

القادمين على أغلب المناطق .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26- 29) درجة مئوية .

...( وال )...