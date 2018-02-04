وكيل وزارة التعليم ومراقبو التعليم بالساحل الغربي يناقشون آلية إعداد منهج اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الابتدائي.

صبراته 4 فبراير 2018م( وال ) -... عقد بصبراته اجتماع موسع ضم وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام "عادل جمعة" ومراقبو التعليم بالساحل الغربي وعدد من مديري المدارس والمهتمين تم خلاله مناقشة آلية إعداد منهج اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الابتدائي ، وخطة الوزارة لإدراج مادة اللغة الإنجليزية ضمن المنهج التعليمي بداية من الصف الأول لمرحلة التعليم الأساسي الابتدائي ، إضافة إلى مناقشة قرار إلغاء الواجبات المدرسية وتأثيره على سير العملية التعليمية.

كما تم مناقشة مقترحات مديرو المدارس ومعلمو اللغة الإنجليزية وآلية إعداد منهج المادة بما يتماشى مع المرحلة العمرية لطلبة الصف الأول بحيث يستفيد الطلبة من المنهج ويساهم في زيادة مستواهم التعليمي.

ويأتي الاجتماع ضمن سعي وزارة التعليم وخطتها لجمع المقترحات والأخذ

بآراء المعلمين والمهتمين حول قرارات الوزارة بشأن ايقاف الواجبات المدرسية ومنع ضرب الطلبة .. وإضافة مادة اللغة الإنجليزية للمنهج التعليمي في ليبيا .

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