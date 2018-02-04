استمرار إزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة ببلدية صبراتة.





صبراته 4 فبراير 2018م ( وال ) - تواصل فرق جهاز الحرس البلدي

صبراتة حملة إزالة اللوحات الإعلانية داخل نطاق البلدية التي تشوه المظهر

العام وتعيق حركة السير.

وتهدف الحملة إلى تحسين المظهر العام بالبلدية وإزالة اللوحات العشوائية

وغير المرخصة.

وجددت بلدية صبراتة دعوتها لأصحاب المحلات التجارية والاسواق والشركات

بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية مع قطاع الإسكان والمرافق لاستكمال

إجراءات اللافتات الإعلانية حتى لا يتم إزالتها.

وتأتي الحملة بعد قرار المجلس البلدي صبراتة الذي نص على إزالة كافة

اللوحات الإعلانية المخالفة بالبلدية .

...( وال ) ...