المجلس البلدي غريان ينظم احتفالية بمركز الحمراء لإيواء المهاجرين غريان.





غريان 4 فبراير 2018م ( وال ) - نظم المجلس البلدي غريان

احتفالية "شهداء الواجب" لنزلاء مركز الحمراء لإيواء المهاجرين فرع

غريان.

وتضمنت الاحتفالية على مباريات لكرة القدم وفقرات وانشطة مختلفة شارك

في تقديمها أطفال مدينة غريان بالعديد من الفقرات الترفيهية (الرياضية

والفنية) .

كما تخللت الاحتفالية تقديم هدايا للأطفال المهاجرين .



واجريت مبارتان جمعت الأولى فريق "مديرية أمن غريان" مع فريق "المهاجرين

" ، وجمعت الثانية فريق خليط "نجوم ليبيا" مع فريق "مديرية أمن غريان"

على ملعب المدينة الرياضية بغريان .

وزعت بعدها شهائد تكريم للمشاركين في هذه الاحتفالية .

...( وال غريان ) . .