إحصاء نحو 233 ,1 من 16 نوع من الطيور الشتوية المائية المهاجرة في سبخة جليانة بمدينة بنغازي .

بنغازي 4 فبراير 2018(وال )- انهت الهيأة العامة للبيئة بنغازي، التعداد السنوي لشهر يناير 2018 للطيور المهاجرة الذي يجرى سنويا وفق اتفاقية "منظمة إحصاء الطيور المائية الشاطئية IWC".

وأوضحت الهيأة أن يوم الأربعاء الموافق 31 يناير من عام 2018 كان نهاية رحلة البحث لرصد ودراسة الطيور المائية المهاجرة في سبخة جليانة

بمدينة بنغازي التي اجريت بالتعاون بين جامعة بنغازي والهيأة العامة

للبيئة فرع بنغازي.

فقد تم إحصاء 1.233 طير من الطيور المهاجرة من 16 نوع من الطيور

الشتوية المائية المهاجرة من قبل مختصين بالهيأة العامة للبيئة فرع

بنغازي برئاسة الأستاذ (وليد الهلالي) ومشاركين من جامعة بنغازي برئاسة الاستاذة (هيلانة بن علي) وشارك المصور نبيل استيته و فهيم القذافي متطوعين بالمنطقة الرطبة الحضرية جليانة التي تقع غرب مدينة بنغازي وجنوب الميناء الجديد والمحاطة بطرق رئيسة.

وأضافت الهيأة أن التعداد تم بتغطية 75% من مساحة الموقع المقدرة

حوالي 1.6 كيلومتر مربع ولمدة ثلاثة أيام 27 و28و 30 من شهر يناير 2018. واتضح من خلال هذا الإحصاء الشتوي لتلك الطيور التي تتخذ من المنطقة الرطبة جليانة '' محطة توطن " ان الطير أبو مجرف أكثر الطيور تواجدا من فصيلة Anatidae و أنواع البلشون وغراب الماء على محور المسار الجوي بين أوروبا وإفريقيا.

وأعلنت الهيأة أن هذا الاحضاء السنوي العلمي تم في إطار الجرد التقليدي

العالمي للطيور المهاجرة الذي بدأ من عام 2005 ويجرى منتصف شهر يناير من كل عام , وذلك وفق "منظمة إحصاء الطيور المائية الشاطئية IWC".

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