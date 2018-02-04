مخزون الحبوب عالميا يسجل رقما قياسيا.





عمان 4 فبراير 2018 ( وال ) - توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم

المتحدة (الفاو)، تسجل مخزونات القمح والذرة مستويات قياسية بحلول نهاية

موسم التسويق الحالي (2017 / 2018) بعد أن حققت مواسم الحصاد نتائج أفضل

من المتوقع.

ويشير موجز منظمة "الفاو" الجديد عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، إلى

ان "الأسواق العالمية لجميع الحبوب الرئيسية تظل متوازنة بشكل جيد،

مدعومة بمستويات مخزون قياسية"، وسط توقعات بان ترتفع نسبة المخزون إلى

الاستخدام، وهي النسبة التي تعكس مستوى حماية الإمدادات العالمية، إلى

أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

وبحسب تقرير أسعار الغذاء الذي صدر مؤخرا، لم يشهد مؤشر الفاو لأسعار

الغذاء أي تغيير تقريباً في كانون الثاني المنصرم، وهو أقل بنسبة 3

بالمائة تقريباً عن مستواه العام الماضي.

ورفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب عالمياً عام 2017 إلى 640ر2 مليون

طن، بزيادة نسبتها 3ر1 بالمائة، مقارنة مع العام 2016، وهو رقم قياسي

جديد.

ومع ازدياد انتاج الحبوب بنسبة أكبر مقارنة بالاستخدام، من المتوقع أن

ترتفع المخزونات لتصل إلى مستويات أعلى من مستوياتها المرتفعة بالفعل، ما

يؤدى إلى ارتفاع نسبة مخزونات الحبوب العالمية إلى الاستخدام إلى 7ر27

بالمائة، وهي أعلى مستوى تصل إليه منذ 2001 / 2002، كما انه من المتوقع

أن تشهد أحجام التجارة الدولية انخفاضاً طفيفاً في جميع مخزنات الحبوب

الرئيسية باستثناء الذرة.