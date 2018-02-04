اختيار الدكتور عقيلة البرعصي عضوا في المجلس العلمي ولجنة الامتحانات بالبورد العربي للتخصص .





بنغازى 4 فبراير 2018 م ( وال ) - اختير اخصائي الأنف والأذن

والحنجرة بمستشفيات بنغازي الدكتور (عقيلة البرعصي ) عضوا في المجلس

العلمي ولجنة الامتحانات بالبورد العربي للتخصص.. ( وهى شهادة دكتوراة

معترف بها على مستوى الوطن العربى تتبع مجلس وزراء الصحة العرب) .

فقد شارك الاخصائي (البرعصي) بدعوة من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

والمجلس العلمى لتخصص الأنف والأذن والحنجرة فى الدورة الجديدة للمجلس

حيث تم اختياره ضمن أعضاء المجلس العلمي ولجنة الامتحانات بالبورد العربى

للتخصص".

... (وال بنغازى) ... .