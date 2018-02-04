ضبط مصنع للخمور بجامعة النجم الساطع بالبريقة .





البريقة 04 فبراير 2018(وال ) - ضبط البحث الجنائي البريقة أربعة

أشخاص يقومون بالمتاجرة في الخمور داخل مدينة البريقة الجديدة.

حيث قام قسم البحث الجنائي البريقة بمساندة مكافحة الظواهر الهدامة

بمداهمة مصنع للخمور داخل جامعة النجم الساطع.

وتم ضبط المتهمين الأربعة أثناء قيامهم بالمتاجرة في الخمور ، كما ضبط

بحوزة المتهمين مبلغ مالي، وسلاح نوع مسدس، وذلك بعد أخذ أذن من النيابة.

وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص.

... (فرع وال بنغازى).. .