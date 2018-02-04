فريق نادي النصر للخماسيات يفوز على خليج اجدابيا 6/5.





بنغازي 4 فبراير 2018 ( وال ) - فاز فريق النصر لكرة القدم الخماسية

على فريق خليج اجدابيا, بنتيجة 6/5 وذلك ضمن ذهاب المرحلة الثانية من

الدوري الليبي داخل الصالات.

وقاد هذه المباراة التي جرت يوم الخميس بملعب المدينة الرياضية

الثنائي تحكيمي ضم حكم أول يحي الوحيشي وحكم ثاني نصيب الهواري جاءت

سريعة خاصة من فريق النصر الباحث عن مواصلة الانتصارات، حيث تناوب على

تسجيل أهداف النصر كل من رباعية للاعب أحمد فتحي، فيما كان نصيب اللاعب

ربيع الحوتي هدفين.

.. (وال بنغازى ) ....