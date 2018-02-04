الأهلي بنغازي يفوز على خليج سرت في دوري الخماسيات .





بنغازي 4 فبراير 2018 ( وال ) - فاز فريق الأهلي بنغازي لكرة القدم

الخماسية على خليج سرت بعشرة أهداف دون رد، ضمن منافسات المرحلة الثانية

من تصفيات المناطق المتقاربة من الدوري الليبي لكرة القدم داخل الصالات.

وتوسط لقاء الأهلي وخليج سرت الذي جرى يوم الخميس بقاعة الألعاب

الرياضية بنادي النجمة الحكمان محمد العفاس ورافع محمد.

وتناوب على تسجيل أهداف الشوط الأول كل من محمد شحوت هدفين وعادل الشريف

هدفين، فيما سجل إبراهيم المجبري هدف وحيد.،

في الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه وعاد مجدداً وأكمل مهرجان الأهداف

واستطاع اللاعبان ناصر الجحاوي ومنير المجبري من تسجيل هدفين لكل منهما،

وإبراهيم المجبري هدف، لتكتمل المباراة بتفوق الأهلي بنتيجة عشرة أهداف

نظيفة.

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