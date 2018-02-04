قرعة الدور التمهيدي لكرة اليد للمنطقة الغربية .





طرابلس 4 فبراير 2018 (وال) عقدت لجنة المسابقات العامة وقيد

اللاعبين بالاتحاد العام لكرة اليد اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بمقر

الاتحادات الرياضية بطرابلس تم فيه إجراء القرعة ووضع الجدول للمرحلة

التمهيدية للدوري الليبي لفرق أندية المنطقة الغربية لكرة اليد

وستشارك في هذا الدوري فرق اندية 12 ناديا رياضيا وهي: الاتحاد -

الأهلي طرابلس - اتحاد الشرطة - الجزيرة - المشعل - النجم الريفي -

الشموع - الصباح - الأحرار - الاشعاع - المدينة - الأهلي مصراتة.

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